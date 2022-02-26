李在明指烏克蘭總統政治新手 遭批韓版亞努科維奇

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國總統候選人李在明在電視辯論中稱烏克蘭總統澤倫斯基為政治新手，認為他青澀的政治決策為烏克蘭招致戰事，影片被傳到美國大型論壇，網友評論，若李在明當選總統，可能成為韓版的親俄派烏克蘭前總統亞努科維奇。

韓國執政黨共同民主黨候選人李在明25日在電視辯論中提及近期俄烏局勢時，表示「才剛踏入政界6個月的政治新人當上總統，北約（NATO，北大西洋公約組織）都還沒說要讓他們（烏克蘭）加入，就公開宣稱要加入，刺激了俄羅斯才引發衝突」，將此作為「外交失敗招致戰爭」的例子。

李在明原意藉此抨擊最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅，認為尹錫悅主張的外交政策可能刺激中國、破壞區域和平，但反而引起海外為烏克蘭聲援的網友反彈。

保守派韓媒朝鮮日報旗下的「月刊朝鮮」報導，李在明的上述發言影片被放到美國大型社交網站Reddit上，發文者說明這段影片是韓國總統候選人在辯論中，主張烏克蘭總統刺激俄羅斯導致戰爭，引來網友批評。

「這就像在說希特勒侵略波蘭，是波蘭的錯…或是說日本侵略韓國，是韓國的錯一樣」，大部分網友顯然對李在明的發言相當不同意，也有人看了影片後表示，「若他勝選，他將會為了中國成為韓版亞努科維奇」。

烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）為親俄派，上任後中斷烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的程序，之後遭罷免並流亡俄羅斯，烏克蘭在新政府上任後重新推動加入北約。

國民力量也趁勢追擊，尹錫悅今天在造勢場中表示要「代替李在明向烏克蘭人道歉」，稱李在明「丟臉丟到國外」；國民力量黨主席李俊錫則在臉書上發文，批評李在明將戰爭歸因於烏克蘭總統不與俄羅斯為伍、爭取加入北約的政策，是合理化俄羅斯的侵略行為。

國民力量稍早發出聲明，再次譴責李在明基於政治考量的「魯莽發言」，主張不能將國家的未來交給這種「將其他國家的戰爭當作別人的問題，滿口空話呼籲和平」的人，並表示要代表韓國向受到傷害的烏克蘭人民道歉。

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李在明則在臉書發出聲明，為自己在辯論的有限時間內表達不清道歉，澄清並無貶低烏克蘭總統之意，也強調他在俄羅斯發動入侵行動時，是最先出面譴責俄羅斯的韓國總統候選人、也一直對烏克蘭表示支持。

李在明表示，他的發言是為指出尹錫悅的外交及國安政策令人不安，也對尹錫悅藉俄烏局勢將先發制人打擊論及（與美國）共享核武等主張合理化表示遺憾，「從這次事件中，讓人再次感受到和平的重要性」，「守護和平所需要的是適當的遏制能力，以及與盟友的互助合作」。（編輯：黃自強）1110226