尹錫悅祭經濟支援換北韓棄核 學者憂力道不足

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）南韓新任總統尹錫悅今天在就職典禮上就北韓核問題表示，若北韓願意實踐非核化，南韓將協助改善北韓經濟與人民生活。但學者分析認為，以北韓當前核武實力及戰略方向，光是「經濟支援」的吸引力可能不太夠。

尹錫悅今天在就職致詞中表示，若北韓願意中斷開發核武，實質轉向非核化，南韓政府也將為改善北韓經濟與人民生活水準，準備各種與國際社會合作的「大膽計畫」。

韓媒解讀，以經濟支援作為「蘿蔔」的策略，與保守派前總統李明博時期的「非核、開放、3000」口號類似。李明博執政時曾提出若北韓放棄核武、轉向改革開放，南韓將在10年內協助北韓人民平均所得提升至3000美元。

不過，李明博當時未成功促成北韓棄核。統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）接受媒體訪問時指出，以北韓目前核武實力及戰略態度，接受以棄核換取經濟支援的可能性仍待商榷。

世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長接受中央社訪問時也表示，北韓在河內川金會破局後，就屏棄以棄核交換鬆綁制裁的立場，改以要求南韓及美國撤回「敵對政策」，交換與北韓重新對話的機會，並持續要求停止韓美聯合軍演；北韓接受尹錫悅政府以經濟支援交換棄核的可能性極低。

鄭成長也指出，尹錫悅今天致詞中雖表示向北韓「開放對話」，但相較前任總統文在寅就職時強調會與各國積極合作促進對話、積極促成峰會，他並未展現足夠積極的對話態度。

尹錫悅日前接受美國之音（VOA）訪問時談及與北韓領導人金正恩會面的可能性時雖表示「沒有迴避的理由」，但也說若沒有實質成果，流於表面的峰會對朝鮮半島非核化並沒有任何幫助。

新任統一部長被提名人權寧世向國會提出的報告中提到，兩韓峰會會在充分進行事前討論後推進，意指在事前協商出現有利非核化的成果時，才會安排雙方領導人會面，與文在寅政府強調實際會面對話的立場明顯不同。

平壤當局目前尚未對南韓新任政府明確表態，南韓梨花女子大學北韓學系教授朴元坤分析，雖然北韓上週連續進行2次飛彈試射，但完全沒有相關報導或釋出挑釁訊息，可能是在調整釋出訊息的強度。

對於態度未明的北韓，南韓軍方也嚴陣以待。韓聯社引述數名軍方消息人士報導，軍方從9日起就組成國防部及合同參謀本部危機管理工作小組，密切監控北韓是否進行第7次核試驗或飛彈試射。

北韓今年以來共已進行15次武力展示，本月4日及7日也分別發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）及一枚短程潛射彈道飛彈（SLBM）。南韓國家情報院當時推測，北韓可能在美國總統拜登5月下旬訪問南韓時進行核試。（編輯：周永捷）1110510