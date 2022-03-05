韓國總統大選事前投票率 創新高可望逾30%

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）韓國4、5日舉行總統大選事前投票，韓國中央選舉管理委員會統計，截至今天下午1時，投票率達26.89%，創下事前投票率新高，預估至下午6時投票截止前將超過30%。

韓國4日起進行為期兩天的總統大選事前投票，開放9日當天無法前往投票的選民到任一投票所投票。韓國自2014年首次導入事前投票制度以來，事前投票率最高紀錄為2020年進行的國會大選，當時事前投票率為26.69%。

與同時段相比，本次大選事前投票率較上屆總統大選事前投票率高出8.72個百分點，較2020年國會大選時則高出7.81個百分點。

以地區區分，目前投票率最高的地區是全羅南道40.42%，最低的地區為京畿道24.01%。事前投票兩天都不需事先申請，也不區分選民戶籍地，至任何投票所都可投票，在首爾站、龍山站及仁川機場等交通樞紐都設有事前投票所。

為確保確診者的投票權，確診者及隔離者今天下午5時至6時可到當局設置的臨時投票所投票，動線與一般選民分開，但必須自行駕車或步行前往。（編輯：陳惠珍）1110305