時勢造英雄？受惠政黨輪替呼聲的政治素人尹錫悅
（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）曾偵辦韓國前總統朴槿惠閨密案、在文在寅任內掌握檢察大權的前檢察總長尹錫悅，在頂頭上司任期將屆時高調請辭，不久後宣布參選下屆總統，支持度一路扶搖直上。比起這位政壇新秀的個人魅力，民眾期盼政黨輪替的心理可能是一大助力。
尹錫悅小檔案
- 國民力量黨候選人
- 1960年12月18日生
- 首爾大學法律系畢業
- 曾任水源地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長
- 主要政見：
調降住宅税、房屋讓渡所得稅
以民間主導方式擴大住宅供給
廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會
恢復韓美同盟、改善韓日關係
1960年生的尹錫悅出生於書香世家，父親是延世大學統計學教授，母親在結婚前也任教於梨花女子大學，他也在1979年考上韓國第一學府首爾大學法律系，但因司法考試不順利，相當晚才取得檢察官資格，甚至同學都已經當上檢察總長，他才從基層幹起，在年齡、階級分明的檢察體系中相當少見。
檢察體系出身的尹錫悅過去形象剛直，從在學期間表現就可見一斑，他在首爾大學法律系的同窗接受媒體訪問時回憶，尹錫悅曾在一場光州民主化運動鎮壓的相關模擬審判中，以模擬檢察官身分，大膽要求判處時任總統全斗煥死刑，之後還因此好一陣子都在江原道避風頭。
好不容易取得檢察官資格的尹錫悅，在擔任檢察官初期就因調查貪腐案件與內閣意見相左，2013年又因主導調查國家情報局涉入操縱輿論案件，被以疏漏向上級報告為由降職下放地方高等檢查廳，擔任一般檢察官。當時在保守派執政下，認識他的人都說，在政黨輪替前尹錫悅恐怕很難再受重用。
不過，前總統朴槿惠在2016年爆出閨密干政案，遭彈劾下台，進步派總統文在寅上台後，立刻任命尹錫悅為首爾中央地方檢察廳檢察長，指揮調查李明博及朴槿惠政府貪腐案；尹錫悅之後又獲升任檢察總長，但在去年因與法務部長秋美愛矛盾激化而請辭。
過去在保守派執政時不得志的尹錫悅與進步派政府決裂後，沒多久就決定與同樣尋求政黨輪替的保守派在野黨國民力量合作。
但在決定參選後，尹錫悅不僅因缺乏從政經驗及多次失言遭質疑，之後又連續爆出涉嫌以刑事起訴干預選舉、信仰巫術，以及家人學歷造假、詐騙等醜聞；他的改革人設一度崩壞，加上與國民力量黨代表李俊錫內鬨，導致支持度一度大跌。
安哲秀小檔案
- 1962年2月26日出生
- 首爾大學醫學博士、美國賓州大學工學及經營學碩士
- 曾任首爾大學、檀國大學醫學院、KAIST教職及國會議員，創立安哲秀研究所，與韓國民主黨合作成立新政治民主聯合黨並任黨主席，成立國民之黨並任共同黨主席。2022年為總統選舉候選人，2022年3月3日宣布退選，選後國民之黨將與國民力量合併。
- 主要政見：
增加住宅供給，確保優先供給青年住宅數量
新設外國人房地產投資稅
調高持有稅同時降低交易稅
提供實際住宅用的單一住宅持有者財產稅減免
利用5大尖端技術育成5大領先企業，培養50萬核心人才
鞏固韓美同盟、對中國採取有原則外交
在房價及物價飆升的經濟壓力下，韓國民眾對現任政府的不滿與日俱增，民調結果顯示，支持政黨輪替的比例一直維持過半以上，這才是在野黨候選人獲得支持的主要原因。
也有政治學家指出，本屆大選候選人提出政見幾乎都在撒錢，甚至互相抄襲，「候選人是誰根本無所謂」；韓國蓋洛普民調也顯示，選民對政見滿意度除了「福祉」以外，全部都不滿意，縱使達成政黨輪替目標，能否真正促成改革，仍待觀察。（編輯：周永捷）1110306
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