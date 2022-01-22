韓國大選政治素人尹錫悅聯手保守黨 盼靠年輕世代拉父母票

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）去年初辭去檢察總長職務後宣布參選的尹錫悅，在最大在野黨國民力量黨新任年輕黨魁李俊錫邀請下聯手保守派，並將選戰火力瞄準年輕世代，希望藉此拉到更多50多歲父母的選票。

「若抓住20、30歲族群選民的心，他們就會去說服父母」，這是國民力量黨魁李俊錫提出的「世代包圍論」，也是這次尹錫悅以政治素人身分角逐總統大位的主要選戰策略。

隨著3月9日的韓國大選逐漸接近，民調顯示，60歲以上選民多支持以國民力量為主的在野黨，40至49歲族群偏向執政黨共同民主黨，夾在中間的50至59歲族群搖擺程度則不亞於20至39歲的年輕選民。

李俊錫認為，若能得到年輕選民的支持，50至59歲族群等於被上下包夾，年輕支持者也會在家人的聊天群組中設法說服父母、為國民力量拉票。

尹錫悅近期提出政見中不少明顯針對20歲男性的福利政見，包括廢除女性家庭部、提高軍人月薪至200萬韓元（約新台幣5萬元）等，不過，世代包圍策略能否奏效，仍待觀察。

尹錫悅的民調支持度先前因與李俊錫鬧不合而一度跌破3成，但在雙方光速言歸於好同時，支持率一週內就反超最大勁敵、共同民主黨候選人李在明。但若觀察各年齡層支持度變化，可以發現50至59歲選民對尹錫悅的支持度是唯一沒有大幅反彈的族群，且自認立場傾向保守者占比約27%、進步約25%，可謂真正的「中立族群」。

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立場居中的韓國日報報導指出，50至59歲族群又被稱為86世代，意即在60年代出生、80年代上大學，深刻經歷民主化運動時期的一代。民調顯示，這個世代的選民與其他族群相較更注重社會兩極化及朝鮮半島問題等議題，但尹錫悅陣營在這方面尚未能提出可靠的意見，因此無法獲得青睞。

在野黨勢力是否可能合作、進行候選人單一化，也是影響選情的關鍵之一，偏向進步派的韓民族日報分析，保守派支持者過去幾年積怨已深，所以才寧願選擇支持過去曾把李明博、朴槿惠送進牢裡的尹錫悅，也不希望共同民主黨繼續連任，若候選人單一化，將不會出現選票分散的疑慮，尹錫悅當選可能性將大增。（編輯：黃自強）1110122