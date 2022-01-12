韓國總統候選人支持度 尹錫悅民調微幅領先李在明

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韓國民調機構12日發布的數據顯示，最大在野黨國民力量候選人尹錫悅（圖）支持度微幅領先執政黨共同民主黨候選人李在明。（圖取自facebook.com/sukyeol.yoon）

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（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國總統大選將於3月9日舉行，民調機構HANGIL Research今天發布的數據顯示，最大在野黨國民力量候選人尹錫悅支持度微幅領先執政黨共同民主黨候選人李在明，差距在誤差範圍內。

韓聯社報導，HANGIL Research受國民日報旗下網路媒體kukinews委託，於8日至10日對全國1014名選民進行民調。結果顯示，尹錫悅支持率較上次（去年12月25到27日）上升3.1個百分點至38%，李在明下降7.1個百分點至35.3%。

其後依次為國民之黨候選人安哲秀（11%）、國家革命黨候選人許京寧（3.2%）、正義黨候選人沈相奵（2.2%）、新浪潮黨候選人金東兗（0.8%）。

按年齡組別來看，20到29歲族群對李在明支持率較上次下降7.9個百分點至33.2%，對尹錫悅支持率較上次上升4.3個百分點至32.1%。30到39歲對尹錫悅支持率（36.2%）高於李在明（33.1%）。

40到49歲、50到59歲族群對李在明支持率分別為45.9%和41.3%，均領先尹錫悅（30.5%、31.2%）。60歲以上族群對尹錫悅支持率為51.7%，遠高於李在明（27.1%）。

若尹錫悅和李在明一對一對決，尹錫悅以45.2%支持率領先李在明的38.8%。

此次民調的抽樣誤差為正負3.1個百分點。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110112