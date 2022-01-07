韓國兩大黨總統候選人爭議不斷 第三勢力安哲秀民調崛起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國大選將近，執政黨共同民主黨候選人李在明與最大在野黨國民力量候選人尹錫悅支持度拉鋸，同時不斷爆出醜聞爭議，也讓國民之黨候選人安哲秀支持率來到高點。

民調機構韓國蓋洛普今天發表4到6日對全國18歲以上具投票權國民進行的民調結果，李在明支持率較5日發表的民調結果下跌1.6個百分點至36%，尹錫悅則大跌3.2個百分點至26%。

原本遠遠落後的安哲秀支持度則上升2.1個百分點至15%，這也是安哲秀在這次選戰中獲得的最高紀錄。

正義黨候選人沈相奵支持率為5%，其他候選人則都在3%左右。

韓聯社報導指出，根據韓國選舉法規定，在選舉中獲得15%以上得票率的候選人，可獲選舉費用全額補助，因此支持率15%也被視為選戰中的重要門檻。

尹錫悅去年表示「無法坐視韓國憲法精神與法治體制崩潰」，請辭檢察長，宣布參選不久後與最大在野黨國民力量聯手，並在國民力量黨內初選擊敗曾任保守黨代表及慶尚南道知事的議員洪準杓等對手，正式成為國民力量黨總統候選人。

不過，一度以近6成支持率領先的尹錫悅，在家人爆出造假及詐騙醜聞後，支持率持續下跌，與深陷貪腐爭議，以及兒子賭博買春醜聞的李在明呈現拉鋸局面。

「雖然這兩人最有可能當選，但其實很多人兩個都不想投」，一名住在首爾的30多歲上班族對中央社記者表示，在兩大政黨候選人都不負期望的狀況下，也讓部分選民開始思考「是不是要給安哲秀一個機會」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

安哲秀擁有首爾大學醫學博士及美國賓夕法尼亞大學工學碩士、經營學碩士等高學歷，曾任韓國科學技術院（KAIST）首席教授，在韓國是不折不扣的精英代表，2011年投入政界，在2012年選戰中被視為黑馬，但最後自行退選、支持當時的民主黨候選人文在寅。

朴槿惠遭彈劾後，安哲秀代表國民之黨參選，以將近700萬票敗給共同民主黨候選人文在寅，與得票第二高的自由韓國黨候選人洪準杓票數相差不到90萬票。（編輯：黃自強）1110107