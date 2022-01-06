韓國最大在野黨鬧內鬨 提議彈劾黨魁李俊錫

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（中央社首爾6日綜合外電報導）韓國最大在野黨國民力量黨（People Power Party）面臨黨內危機，總統候選人尹錫悅支持度不斷下滑，黨內議員今天舉行閉門大會，會中正式提議彈劾黨魁李俊錫。

韓國總統大選將於3月舉行，國民力量黨與現任總統文在寅所屬的執政黨共同民主黨（Democratic Party）展開激烈角逐。

韓國前總統朴槿惠因貪腐被判有罪並服刑近5年後，去年底獲得特赦釋放，對於她所屬的國民力量黨是否會帶來變數，受各界矚目。

然而，國民力量黨近來危機不斷，推出的總統候選人、前檢察總長尹錫悅原本民調一路領先，但近來持續下滑，目前已落後共同民主黨候選人李在明。

「韓聯社」報導，黨內部分意見認為，李俊錫應該為民調下滑負責。

據多名消息人士透露，副議長秋慶鎬在會上表示，黨召開大會，要讓黨內煥然一新、重新出發，但黨魁的態度依舊沒有變化，現在需要決定是否讓黨魁下臺。隨後，議員太永浩提議是否就彈劾李俊錫進行不記名投票。

不過，黨內也有聲音認為，彈劾黨魁需要慎重考慮。雙方展開冗長討論。

新創企業家李俊錫畢業於美國哈佛大學，自2011年起擔任國民力量黨顧問，去年6月才以36歲之齡當選黨魁。

尹錫悅曾擔任朴槿惠閨密門案特檢組長，在2019年受文在寅任命為檢察長，但之後與法務部長秋美愛矛盾激化，去年3月表示「無法坐視韓國憲法精神與法治體制崩潰」，宣布請辭，卸任3個多月後宣布參選。（譯者：戴雅真）1110106