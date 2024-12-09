現任總統遭限制出境 尹錫悅面臨嚴重領導危機

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（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國法務部官員今天表示，總統尹錫悅已遭限制出境。隨著要求下台的呼聲日益高漲，尹錫悅正面臨嚴重的領導危機。

路透社報導，尹錫悅已為戒嚴風波致歉，並表示會將他的政治和法律責任交由執政黨「國民力量黨」（People Power Party）決定，不過他並未辭職。根據當地媒體報導，韓國檢方已對尹錫悅展開刑事調查。

韓國國防部今天表示，根據相關法律，尹錫悅仍擁有統帥權。然而，由於軍方高層對他的不滿逐漸增加，尹錫悅對權力的掌控受到質疑。尹錫悅所屬的國民力量黨也表示，將成立專案小組處理他未來的辭職事宜。

國會聽證會中，當被問及針對尹錫悅採取了哪些措施，高級公職人員犯罪調查處處長吳東運（Oh Dong-woon）表示，已指示限制尹錫悅出境。

法務部官員裵祥業（Bae Sang-up）則告訴委員會，這項限制出境措施已經開始實施。

法新社報導，目前遭到拘留的前國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）和前行政安全部長李祥敏（Lee Sang-min）也因涉及上週的事件被限制出境。

此外，在短暫戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙（Park An-su）和國軍防諜司令官呂寅兄（Yeo In-hyung）也被禁止出境。調查人員今天將朴安洙帶走進行進一步偵訊。

儘管尹錫悅7日在國會彈劾案中逃過一劫，他所屬的國民力量黨決定將總統職權交給總理，使得這個美國的關鍵盟友陷入憲政危機。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1131209