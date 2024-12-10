韓國執政黨：規劃讓尹錫悅最快明年2月辭職 4或5月辦總統選舉

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（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅實施短命戒嚴後，他所屬的執政黨國民力量黨今天表示，正針對尹錫悅最快於明年2月辭職並於明年4或5月提前舉行總統選舉進行討論。

路透社報導，尹錫悅已為上週宣布實施戒嚴、引發政治危機而道歉，並表示將由國民力量黨決定自己的命運，但並未辭職。

尹錫悅因叛亂罪指控而面臨刑事調查，同時也被禁止出境；另外，在野黨準備發起第2次彈劾，如一切順利，國會將於14日進行表決。

國民力量黨負責制定尹錫悅最終「有序」下台計畫的專案小組負責人李陽秀（Lee Yang-soo，音譯）表示，小組提出尹錫悅於明年2月或3月辭職，並於兩個月後舉行總統選舉的構想。

尹錫悅任期到2027年5月。根據韓國憲法，如果他於5年任期屆滿之前下台，必須於60天內舉行總統選舉。

李陽秀告訴記者：「我們黨內尚未達成結論，下午將與所有黨籍國會議員再開一次會討論這項計畫。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1131210