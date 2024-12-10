韓國會通過常設特檢調查戒嚴事件案 執政黨23人贊成
2024/12/10 17:56（12/10 18:16 更新）
（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國國會今天通過要求常設特別檢察官調查「12/3緊急戒嚴事件」的議案，除在野外黨支持外，執政黨國民力量也有23名議員投下贊成票。常設特檢調查不必另立特檢法，總統也無法否決要求調查議案。
韓國國會今天在會期最後一天，有287名議員出席狀況下，以210票贊成對63票反對、14人棄權通過上述議案，反對的63人全是國民力量議員；國民力量對此案並未特別設定黨內立場，結果有23人投下贊成票，多為親韓（黨魁韓東勳）派。
這項議案要求常設特檢就3日總統尹錫悅
發布緊急戒嚴，國會之後依憲法賦予職權表決解除戒嚴令等一系列事件，要求調查涉嫌指揮內亂的尹錫悅。
尹錫悅小檔案
- 現職：韓國總統
- 黨籍：國民力量黨
- 生日：1960年12月18日
- 首爾大學法律系畢業
- 曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長
- 主要政見：
調降住宅税、房屋讓渡所得稅
以民間主導方式擴大住宅供給
廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會
恢復韓美同盟、改善韓日關係
看更多
關閉
向尹錫悅提出戒嚴建議等積極協助內亂行為的前國防部長金龍顯，以及前戒嚴司令朴安洙、曾在宣布前參與國務會議的國務總理韓悳洙及國務委員、國民力量前院內代表秋慶鎬、國軍防諜司令官呂寅兄等，也都在要求調查對象之列。
常設特檢不須另立特檢法即可展開調查，因此也不屬於總統否決權的對象，意指尹錫悅不能否決這次調查他的特檢案；但由於國會上月通過修改國會規則案，規定在針對總統本人或其親屬為調查對象時，執政黨不能推薦常設特檢人選，尹錫悅是否會任命在野黨推薦的常設特檢人選仍是變數。
常設特檢人選依規定由法務部長、法院行政處次長、大韓律師協會會長各推薦一人，國民力量與最大在野黨共同民主黨作為交涉團體個推舉2人，共7人組成；但因國會先前修改規則，原由國民力量推薦的名額將由祖國革新黨及進步黨代為推薦。（編輯：高照芬）1131210
- 韓國會通過常設特檢調查戒嚴事件案 執政黨23人贊成2024/12/10 17:56
- 2024/12/10 14:04
- 2024/12/09 20:55
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
韓前防長放棄拘捕前審查 為戒嚴風波再度致歉