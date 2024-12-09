尹錫悅停止參與國政 分析：韓國政府陷權力真空

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（中央社首爾9日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅宣布戒嚴未果並且躲過彈劾，他不請辭卻停止參與國政企圖「有序下台」。專家說此舉不合憲又造成權力真空，若遇重大事件如北韓挑釁，由誰統帥三軍將是一大難題。

「紐約時報」（The New York Times）報導，尹錫悅自上週接受國會表決結果、解除戒嚴令後，幾乎沒有公開露面。與此同時，執政的國民力量黨（People Power Party）黨魁韓東勳（Han Dong-hoon）則以政府決策者自居，並於昨天表示尹錫悅即日起停止參與國政。

但問題在於，根據韓國憲法規定，除非總統辭職或被彈劾，否則任何人都不得取而代之。熟悉青瓦台內部決策的高階政府消息人士指出，除了因請辭、彈劾或經由選舉之外，尹錫悅「不得而且依法也不能把權力交給任何人」，何況他昨天還行使總統職權，接受前行政安全部部長李祥敏（Lee Sang-min）的辭呈。

韓國在野陣營隨即抨擊韓東勳越權，稱他打算藉由尹錫悅因企圖實施戒嚴未果而造成的權力真空，以及該事件引發的政治動盪，使自己成為執政陣營最高領導人。

韓國國會7日處理在野陣營所提的彈劾案前，尹錫悅為他的錯誤判斷向全國道歉，試圖最後一搏。但他沒有請辭，反而把他該留任多久和政府該如何運作，交給他所屬的執政黨決定。國民力量黨黨則以杯葛彈劾案表決、使他躲過彈劾作為回報。

尹錫悅、韓東勳與在野陣營的這些政治操作，已造成分析人士聲稱的混亂狀態，包含在野陣營口中無意下台的跛腳鴨總統、一個野心勃勃耍手段鞏固大權的政黨領袖，以及下定決心迫使尹錫悅儘快下台，以利重新舉行全國大選的在野黨。

韓東勳昨天上午宣布尹錫悅必須辭職，因為他到2027年5月為止的5年任期所剩時間內，將不再與聞國政。但韓東勳並未說明尹錫悅應該何時下台，只說國家需要時間安排他「有序下台」。

位於首爾的南韓慶南大學遠東研究所北韓專家李秉哲指出，當前混沌不明的政局引發相當嚴重的問題：一旦南韓軍隊必須因應北韓武力威脅，由誰統帥三軍並且下達指令？

他指出：「尹錫悅依法仍是最高統帥，若北韓意圖刺探南韓政局而發動挑釁，那麼他將重拾最高統帥的權力嗎？這會引發奪權政爭嗎？」（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1131209