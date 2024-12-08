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尹錫悅彈劾案不成立 人民怒火持續延燒

2024/12/8 02:11（12/8 02:26 更新）
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韓國國會7日傍晚就總統尹錫悅彈劾案進行表決，大批支持彈劾通過的民眾擠滿鄰近道路。中央社記者廖禹揚攝 113年12月7日
韓國國會7日傍晚就總統尹錫悅彈劾案進行表決，大批支持彈劾通過的民眾擠滿鄰近道路。中央社記者廖禹揚攝 113年12月7日
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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國總統尹錫悅彈劾案今天因執政黨國民力量議員集體退場，未達投票人數門檻而不成立；從中午過後就守候在國會大門外的民眾大嘆失望，對於國民力量阻止彈劾的手段更表示憤怒。

韓國國會7日傍晚5時預定針對第一夫人金建希特檢案表決之後，就總統彈劾案進行投票，但國民力量議員集體離席，只留下原本就表態支持彈劾的安哲秀還留在議場。

安哲秀稱自己是跟隨良心、依照法治規定進行投票，投完票後收穫在野黨掌聲，隨後又有同黨的金睿智和金相旭參與投票，但彈劾案投票數最終仍只有195票，未達國會300席次中2/3票數的門檻。

從下午1時開始，支持彈劾案通過的大批民眾就將國會正門擠得水洩不通，隨著時間越接近表決，人潮更蔓延至鄰近的汝矣島等地。許多較晚到達現場的民眾甚至被擠在站內動彈不得，街上四處都能看到拿著各式旗幟標語的民眾。

他們的訴求都是「彈劾尹錫悅」，但最終因國民力量拒絕投票而失去真正表決的機會。人潮在投票結果宣布後逐漸散去，卻還有很多人遲遲不願離去，高呼將持續集會至尹錫悅下台。

一名20多歲韓國女大學生告訴中央社，她之所以在寒冷天氣下願意來到國會前參與集會，是因為她覺得「人民也要出來發聲，國會議員才有可能回心轉意」，可惜結果讓她大失所望，「覺得很生氣，也覺得很荒唐」，女學生無奈苦笑，「原來這是那麼困難的事嗎？」

另一名40多歲女性同樣對國民力量議員今天的決定感到相當失望，「甚至用失望都不足以形容」，議員們身為國民的代表，優先考慮的卻不是人民，而是自己的位置與政黨該如何存活下去，「這讓我相當驚訝」。

她也說，韓國如今在各方面都面臨困境，希望彈劾案程序儘快完成、憲法法院作出最終決定，讓國政儘快恢復正常運作。（編輯：施施）1131208

韓國國會7日傍晚就總統尹錫悅彈劾案進行表決，結果因人數不足而不成立。大批支持彈劾通過的民眾對國民力量議員集體退場行動感到生氣憤怒。圖為參與集會民眾。中央社記者廖禹揚攝 113年12月7日
韓國國會7日傍晚就總統尹錫悅彈劾案進行表決，結果因人數不足而不成立。大批支持彈劾通過的民眾對國民力量議員集體退場行動感到生氣憤怒。圖為參與集會民眾。中央社記者廖禹揚攝 113年12月7日
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