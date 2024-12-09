韓國戒嚴特種部隊突襲國會 指揮官願負全責但自認也是受害者

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（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國特種部隊3日晚間在總統尹錫悅宣布戒嚴後突襲國會。部隊指揮官金炫兌今天表示，當時他被下令阻擋議員進到議事堂表決撤銷戒嚴令，他稱願為此負起全責，但自認也是受害者。

路透社報導，陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團指揮官金炫兌（Kim Hyun-tae，音譯）今天在韓國國防部外向記者表示，他願對旗下部隊突襲國會負起全責，但他也只是奉國防部長之命行事。

金炫兌說，他的部隊聽命降落在國會大廈，原本欲封鎖主要大樓不讓議員進入，但卻遭國會工作人員擋下，不得其門而入。

金炫兌哽咽稱：「我們都是被前國防部長金龍顯利用的受害者。我們部隊成員無罪，他們唯一的罪行就是執行指揮官的命令。」

尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，數小時後，190名國會議員不顧軍人封鎖，透過表決一致決定推翻戒嚴令，尹錫悅被迫放棄戒嚴，韓國檢方目前正對尹錫悅展開刑事調查。

由在野陣營主導的國會7日針對尹錫悅彈劾案進行表決，由於未達門檻不成立，令韓國陷入憲法危機。尹錫悅在投票前曾說，他的去留將由所屬的執政黨決定，但並未請辭。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1131209