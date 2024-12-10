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韓前防長放棄拘捕前審查 為戒嚴風波再度致歉

2024/12/10 14:04
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（中央社首爾10日綜合外電報導）韓國法律界消息人士表示，前國防部長金龍顯昨天在緊急戒嚴事件特別偵查本部調查結束後，向司法機關表明放棄拘捕前審查意向，並對給國民造成極大不安和不便深表歉意。

韓聯社報導，金龍顯透過律師表示，本月3日緊急戒嚴事件的所有責任由他一人承擔，官兵們只是忠實執行他下達的命令和任務，但願他們獲得妥善對待，並希望大家為自由南韓的明天祈禱。

預計金龍顯將向首爾中央地方法院呈交放棄逮捕必要性審查的資料。檢方認為金龍顯與總統尹錫悅合謀發動內亂，昨天以涉嫌負責執行內亂重要任務及濫用職權妨礙行使權力罪為由，提請法院批准逮捕。

由於金龍顯已表明將放棄接受逮捕必要性審查，首爾中央地方法院可能僅對檢方提交的證據進行書面審查，或在僅有檢方代表出席下進行審查，今天稍晚或明晨再決定是否批准逮捕。（編輯：張曉雯/核稿：盧映孜）1131210

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