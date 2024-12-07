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韓國總統尹錫悅全國演說道歉：不會有第2次戒嚴
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韓國總統尹錫悅全國演說道歉：不會有第2次戒嚴

2024/12/7 09:18（12/7 09:23 更新）
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韓國總統尹錫悅7日發表全國演說，為3日晚間無預警頒布緊急戒嚴令鞠躬道歉，圖為民眾在首爾車站觀看電視新聞直播畫面。（韓聯社）
韓國總統尹錫悅7日發表全國演說，為3日晚間無預警頒布緊急戒嚴令鞠躬道歉，圖為民眾在首爾車站觀看電視新聞直播畫面。（韓聯社）
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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅今天發表全國演說，為本週稍早無預警宣布緊急戒嚴向國民致歉，並稱不會有第2次戒嚴。

路透社報導，尹錫悅

尹錫悅小檔案

  • 現職：韓國總統
  • 黨籍：國民力量黨
  • 生日：1960年12月18日
  • 首爾大學法律系畢業
  • 曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長
  • 主要政見：
    調降住宅税、房屋讓渡所得稅
    以民間主導方式擴大住宅供給
    廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會
    恢復韓美同盟、改善韓日關係
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本月3日晚間無預警頒布緊急戒嚴令，但約6小時後因國會表決通過而宣布解除戒嚴，當時上百名議員不顧軍警封鎖到國會表決撤銷戒嚴令。這是尹錫悅在收回成命後首度公開露面。

尹錫悅所屬執政黨「國民力量黨」（People Power Party）黨魁韓東勳昨天要求尹錫悅下台，並警告尹錫悅對國家構成重大危險。

韓國國會預定今天晚間表決針對尹錫悅的彈劾案。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131207

#尹錫悅
#韓國
#戒嚴
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韓總統府：尹錫悅上午將發表全國演說
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