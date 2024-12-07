韓國總統尹錫悅全國演說道歉：不會有第2次戒嚴

（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅今天發表全國演說，為本週稍早無預警宣布緊急戒嚴向國民致歉，並稱不會有第2次戒嚴。

路透社報導，

尹錫悅

尹錫悅小檔案 現職：韓國總統

黨籍：國民力量黨

生日：1960年12月18日

首爾大學法律系畢業

曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

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本月3日晚間無預警頒布緊急戒嚴令，但約6小時後因國會表決通過而宣布解除戒嚴，當時上百名議員不顧軍警封鎖到國會表決撤銷戒嚴令。這是尹錫悅在收回成命後首度公開露面。