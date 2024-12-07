韓國總統尹錫悅承諾為戒嚴風波負責 稱任期交由黨內決定
2024/12/7 10:28（12/7 10:59 更新）
（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅今天為本週稍早無預警宣布緊急戒嚴引發混亂道歉，表示將由他所屬執政黨決定他的未來動向，並說不會規避政治和法律責任。
法新社報導，尹錫悅表示：「在此誠摯向深感不安的國民道歉。我將把未來穩定政局的事務交給我們黨內決定，包括我的任期。」美聯社提到，尹錫悅表示他不會規避有關宣布戒嚴的法律或政治責任。
尹錫悅還說：「有傳言稱將再度出現戒嚴令。我要在此表明，絕不會有第2次戒嚴。」
尹錫悅所屬執政黨「國民力量黨」（People Power Party）黨魁韓東勳今天告訴媒體，尹錫悅辭職勢在必行。
韓東勳表示：「在（當前）情勢下，總統已無法正常履行職務，提前請辭已成為勢在必行的選擇。」
路透社報導，尹錫悅本月3日晚間無預警頒布緊急戒嚴令，但約6小時後因國會表決通過而宣布解除戒嚴，當時上百名議員不顧軍警封鎖到國會表決撤銷戒嚴令。這是尹錫悅在收回成命後首度公開露面。
韓東勳昨天要求尹錫悅下台，並警告尹錫悅對國家構成重大危險。韓國國會將於當地時間今天下午5時（台灣時間7日下午4時）表決尹錫悅彈劾案。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131207
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韓國執政黨魁：尹錫悅自行請辭勢在必行