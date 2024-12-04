南韓總統尹錫悅戒嚴陷彈劾危機 路透社分析流程與門檻

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（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅昨晚宣布戒嚴，在國會通過撤銷下又解除。風波雖僅6小時，在野陣營將以他違憲、叛國等發動彈劾。然國會在野人數不足2/3、憲法法庭法官人數不足都是變數。

除尹錫悅將面臨在野黨推動彈劾外，他的妻子也因涉及醜聞恐遭特別調查。

彈劾總統大不易 得先闖過這2關

路透社分析，根據南韓憲法，只要國會認為總統或其他高級公務人員「在履行職務時違反憲法或任何法律」，就可提彈劾動議。南韓屬單一國會制，總統彈劾須獲2/3國會議員同意才能通過，其餘公務人員僅需過半即可通過彈劾。

彈劾案經國會投票通過後，將交由憲法法庭審理，期間總統將暫時停職，改由總理代行總統職務，直到憲法法庭做出准駁裁定。

憲法法庭審理期間，將聽取國會司法委員會主席以及被彈劾公務人員或辯護團隊口頭陳述，審理時程最長可達6個月，9名法官中須有6人投票同意才能確認彈劾案成立，否則將予以否決。

國會彈劾總統門檻為200票 在野共192席

南韓國會共300席，揚言彈劾尹錫悅的最大在野黨共同民主黨（Democratic Party）握有過半170席，若加上其他在野小黨共192席，距彈劾總統所需門檻200票只差一點。

然而尹錫悅所屬執政的國民力量黨（People Power Party）裡，部分成員對他這次戒嚴表達強烈反彈，只是暫仍不清楚有多少人可能倒戈支持彈劾。

除國會投票，憲法法庭法官人數是攸關彈劾能否成立的另一關鍵。憲法法庭目前僅6名法官在任，有3名空缺，儘管已放寬僅須7人就能審理案件，但不清楚法官不足9人下會否受理彈劾案。

若尹錫悅遭憲法法庭裁准彈劾或自行請辭下台，南韓都需依法在60天內重新舉辦總統大選，期間由總理代行總統職務。

南韓史上僅1人因彈劾下台

韓國國會過去曾通過彈劾時任總統盧武鉉及朴槿惠，憲法法院分別在彈劾案通過63天及91天後做出裁定，盧武鉉彈劾案遭駁回，朴槿惠彈劾成立。

2004年時任總統盧武鉉被控無法履行高級公務人員維持行政中立的要求而遭彈劾，憲法法院否決這起彈劾案，盧武鉉隨後復職並完成5年總統任期。

身為前總統朴正熙之女的朴槿惠，則是南韓首位因彈劾下台的民選總統，她被控讓閨密干政並濫用總統職權。

南韓國會2016年12月投票通過朴槿惠彈劾案，當時部分執政黨議員也投贊成票。憲法法庭隨後於2017年3月9日裁定通過彈劾時任總統朴槿惠，南韓在同年5月重新舉辦總統大選。

朴槿惠後來因刑案遭判刑20年，服刑近5年後獲准保外就醫，並於2021年獲特赦。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1131204