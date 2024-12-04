南韓國會議員攀牆返議場推翻尹錫悅戒嚴令 喚起1980年光州事件記憶
2024/12/4 16:44（12/4 17:48 更新）
（中央社紐約3日綜合外電報導）韓國上一次戒嚴已經是40多年前，光州為反抗軍政府壓迫群起抗議，卻遭遇殘忍血腥的鎮壓。現年60歲的國會議員丁秦旭昨夜翻過圍牆進入國會時，故鄉光州事件的記憶再次湧上腦海。
「紐約時報」（The New York Times）報導，丁秦旭（Chung Chin-ook）昨晚避開守在大門的警察，和其他國會議員衝向國會議場，以解除韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）宣布的戒嚴令。
丁秦旭是今天凌晨一致投票反對戒嚴令的190名國會議員之一，他說：「我立刻想到了1980年，以及當時所感受到的恐懼與絕望。40年後，我們再次經歷這一切，感覺很不真實。」
丁秦旭透過電話表示，國會議員們在議場內緊張地觀看特種部隊搭乘直升機降落在草坪、破窗進入建築物的畫面。在丁秦旭與同事進行表決程序時，幕僚們封鎖出入口來爭取時間。
他說，部隊的迷彩服讓他回想起光州事件開始時，軍人對當時高一的他和他的兄弟拳打腳踢，要他們回家。儘管這次的對峙有可能像1980年那樣導致流血衝突，他仍然認為堅持立場非常重要。
丁秦旭說：「那是一種無法形容的恐懼和憤怒，以及我們這次不能輸的感覺。過去要抗爭時，我的年紀還太小。」（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131204
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