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韓國戒嚴風暴 武裝軍人搭直升機翻牆闖國會[影]

2024/12/4 14:22（12/4 15:04 更新）
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韓國戒嚴部隊直升機4日凌晨駛入國會草坪。（韓聯社）
韓國戒嚴部隊直升機4日凌晨駛入國會草坪。（韓聯社）
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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國國會事務總長金敏基（Kim Min-ki）表示，韓國總統尹錫悅昨晚祭出短命戒嚴令後，近300名武裝韓國軍人昨晚搭直升機、翻牆進入國會大廈。

美國有線電視新聞網（CNN）、聯合電視新聞台（YTN）引述相關報導說，金敏基今天召開記者會，描述國防部在戒嚴令解除前2度部署軍隊的場景，當時約有230名戒嚴軍先搭乘直升機進入國會廣場，另外50名戒嚴軍接著翻牆闖入。

影片來源： YTN

根據報導，金敏基說，他們最初試圖闖過國會主要入口和後方接待室，但未成功，隨後用錘子和步槍打破玻璃窗強行進入議事堂。

金敏基指出，有部分國會工作人員在這起事件中受了傷，目前還在評估傷者人數和傷勢嚴重程度。

他還發布一段52秒的監視器影像，內容顯示戒嚴軍進入國會，還捕捉到直升機著陸的畫面。

金敏基說：「從今天起，全面禁止國防部人員和警察進入國會大廈…我們將徹底評估此次戒嚴對國會造成的破壞與損失，並對違法行為追究到底。」（譯者：劉文瑜/核稿：張茗喧）1131204

戒嚴部隊全副武裝，準備進入國會。（韓聯社）
戒嚴部隊全副武裝，準備進入國會。（韓聯社）
國會議員噴灑滅火器阻止士兵進入。（韓聯社）
國會議員噴灑滅火器阻止士兵進入。（韓聯社）
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