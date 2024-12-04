南韓戒嚴風波 恐成壓垮尹錫悅總統任期最後稻草

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（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅昨晚深夜出乎意料宣告戒嚴，把多年來與國內政敵、媒體，甚至與自己保守派國民力量黨內同僚的衝突白熱化，也賭上了自己的政治前途。

路透社報導，尹錫悅已在包括自家國會議員出手阻撓下，於數小時後解除戒嚴。

首爾韓國外國語大學（Hankuk University of Foreign Studies）教授芮契（Mason Richey）說：「對一位如此注重南韓國際聲譽的總統來說，此舉讓南韓看起來極為不穩。」他說：「這對金融、外匯和南韓在全球的外交地位來說，有著負面的影響。」

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）高級研究員陶恩（Jenny Town）指出，看來「鋌而走險、危機重重」的這一步，恐是尹錫悅總統任期終點的起點。

她說：「他（尹錫悅）人氣已經很低迷，這或許是啟動彈劾他的最後一根稻草。」

瑞典哥特堡大學（University of Gothenburg）多元民主中心（Varieties of Democracy Institute）3月發布年度報告，當中以針對前政府相關人士的司法案件及對性別平等和言論自由的攻擊為例，說自尹錫悅上台以來，南韓民主便開了倒車。

尹錫悅回應批評的方式是宣稱這些都是假新聞，並提出比近期其他總統都還要多的誹謗案件，某些案子甚至限制媒體採訪管道。

某些情況下，他聲稱「親北韓」或「反國家」勢力是這些批評聲浪的幕後黑手，他昨天便是以這些用語來讓自己宣布戒嚴正當化。

此外，尹錫悅也因為妻子金建希干政醜聞和他本人在醫師罷工的強硬立場，而與過去的心腹、現任國民力量黨黨魁韓東勳公開對槓。

韓東勳和國民力量黨皆要求尹錫悅收回戒嚴成命。

一位自稱是國民力量黨支持者的48歲民眾，今天加入國會外的示威行列，他說，尹錫悅此舉實在讓人難以理解，「遭（親北韓）共產勢力威脅？那是尹錫悅自己的說法，並非事實」。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1131204