南韓緊急戒嚴令取消 尹錫悅：已撤回戒嚴部隊

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（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓國會表決通過解除戒嚴後，總統尹錫悅今晨宣布取消緊急戒嚴令，並發表最新聲明。美國也對這起長達數小時的事件表達「嚴重關切」。

韓聯社報導，尹錫悅昨夜無預警宣布緊急戒嚴，指國內反對派控制國會，透過與北韓有關的反國家行為「癱瘓政府」，這項舉措震驚全國乃至全球。大約6個小時後，他的內閣在清晨4時30分通過解除戒嚴的動議。

南韓合同參謀本部表示，為執行戒嚴令而動員的部隊已返回基地，一切恢復如常。

尹錫悅說：「昨晚11時，我以拯救國家的堅定意志宣布戒嚴，打擊試圖癱瘓國家基本功能、破壞自由民主憲政秩序的反國家勢力。」

他補充說：「但在國會要求解除戒嚴下，（我）已撤回執行戒嚴事務的兵力。」

尹錫悅也再次呼籲國會停止他所謂癱瘓國家系統的魯莽行為，包括企圖彈劾政府官員。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1131204