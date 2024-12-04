美政權交接期南韓戒嚴 民主制度與金融運作備受關注

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（中央社記者廖漢原紐約3日專電）南韓是美國最重要的協防盟邦之一，總統尹錫悅突然宣布緊急戒嚴，使韓圜與南韓企業在國際市場即刻出現動盪。由於美國正值政權交接之際，各界高度關注南韓民主制度與金融市場是否能維持正常運作。

南韓是美國在亞洲最重要的軍事協防盟國，韓戰後美軍長期駐紮，約有3萬名美國三軍派駐在南韓重要軍事基地。尹錫悅在美國政權交接時刻突然宣布戒嚴，輿論高度關注可能的發展。

紐約時報（New York Times）報導，南韓是美國最親近的盟國之一，在當地派駐約3萬部隊；此時美國總統拜登（Joe Biden）準備出訪非洲國家安哥拉。從直播畫面看到，南韓部隊已進入國會大樓，附近可聽到直升機聲響，警察、示威者、記者與國會議員聚集在國會建築正門，場面混亂。

財經頻道CNBC報導，尹錫悅未說明如何執行當民選政府無法運作時，軍方接手管制下的戒嚴法規，這會影響美國在亞洲重要盟邦的政府治理與民主制度。

南韓是全球第13大經濟體，MSCI韓國企業指數相關ETF在尹錫悅宣布進入戒嚴後，應聲下跌6%，美元對韓圜匯率則上升2%。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，尹錫悅突然宣布戒嚴令在當地時間晚間11時開始生效，即刻衝擊韓圜在全球市場匯率，目前還不清楚股市隔天是否開市交易。（編輯：洪啓原）1131204