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美對韓旅行警示不變 屬最安全第1級「行使常規預防措施」

2024/12/4 07:25（12/4 08:33 更新）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）南韓總統尹錫悅今天無預警宣布緊急戒嚴，國會又全票通過解除。美國國務院中午對此表示，對南韓旅行警示不變，仍是第一級「行使常規預防措施」。美國駐南韓大使館則呼籲在南韓的美國公民關注事件發展。

美國駐南韓大使高德柏格（Philip Goldberg）今天在戒嚴令發布後推文，大使館及國務院正密切關注尹錫悅最新宣布的戒嚴令。局勢仍在變化中，請當地美國公民留意新聞。國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）下午舉行記者會時指出，對南韓旅行警示不變。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，1級是最安全的「行使常規預防措施」，2級是「提高警覺」，3級則建議民眾「三思而後行」，4級則是最嚴重的「請勿前往」。

巴特爾同時呼籲在南韓的美國公民持續與大使館及國務院保持聯繫，大使館也為公民提供24小時的緊急熱線服務。

他說，雖然尹錫悅並未事先通知美國將宣布戒嚴，但美國與南韓的關係堅如磐石，南韓仍然是印太區域的重要夥伴。

對於美國是否希望尹錫悅及軍方尊重國會解除緊急戒嚴的投票結果，巴特爾重申，盼事件能夠以和平且符合法治的方式解決，「（南韓）立法機構通過的議案，當然符合該國的法律」。美國現在盡可能地收集資訊，持續關切當地情勢。

巴特爾不願透露美國國務卿布林肯（Antony Blinken）是否已與南韓對口對話、美方對南韓傳遞的訊息為何，及尹錫悅宣布戒嚴是否影響南韓受美國核保護傘保護等提問，只重申美方高度關注事態發展，持續與南韓對口接觸。（編輯：韋樞）1131204

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