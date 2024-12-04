尹錫悅發戒嚴令南韓在野黨要求即刻請辭 否則啟動彈劾程序
2024/12/4 11:27（12/4 11:45 更新）
（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅昨天晚間無預警宣布戒嚴。最大在野黨共同民主黨今天表示，尹錫悅若不即刻請辭，將啟動彈劾程序；在野黨聯盟則稱今天將提出彈劾案，預計72小時內表決。
法新社報導，共同民主黨（Democratic Party）在聲明中指出，尹錫悅「若不即刻請辭，共同民主黨將遵循民意立即啟動彈劾程序」。
路透社報導，在野聯盟議員黃雲夏（Hwang Un-ha）說：「國會應該集中精力在即刻暫停總統職權，並盡快通過彈劾案。」
身為南韓最大在野黨的共同民主黨呼籲尹錫悅自行請辭，不然他將因宣布實施戒嚴令而面臨彈劾。這是南韓1980年以來首次戒嚴。
南韓反對派共同民主黨國會領袖朴贊大（Park Chan-dae）在聲明中表示：「即使戒嚴令被解除，他也難逃叛國罪指控。這次事件已讓全國人民看清，尹錫悅無法正常治理國家。他應請辭。」
南韓議員提出總統彈劾案後，只要有2/3國會議員投下同意票，即可送進憲法法庭進行審判，若9名法官中有6人投票支持，即確認彈劾成立。
在300席國會議員席次中，尹錫悅所屬的國民力量黨共握有108席。
出身檢察官的尹錫悅在2022年南韓史上最緊張的總統大選中險勝，他藉著南韓民眾對經濟政策、醜聞和性別對立的不滿浪潮，試圖重塑亞洲第4大經濟體南韓的政治前景。
不過，尹錫悅上任後始終不受民眾青睞，民調支持率數月以來都在20%左右徘迴。
他所屬的國民力量黨（People Power Party）今年4月在國會選舉中慘敗，反對黨獲得近2/3席次，在單一國會制度下拱手交出國會控制權。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1131204
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