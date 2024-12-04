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紐時：尹錫悅宣布南韓戒嚴 美韓同盟最嚴酷考驗

2024/12/4 07:50（12/4 08:31 更新）
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南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴令，遭國會否決後解除，4日當地報紙大篇幅報導。（韓聯社）
南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴令，遭國會否決後解除，4日當地報紙大篇幅報導。（韓聯社）
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（中央社記者廖漢原紐約3日專電）即將卸任的美國總統拜登去年曾在白宮高規格款待南韓總統尹錫悅到訪，如今尹錫悅宣布南韓戒嚴，「紐約時報」指出，這是美韓同盟數十年來最嚴酷的考驗，對於國際反民主浪潮下推動全球民主外交的拜登政府更是諷刺。

拜登（Joe Biden）去年4月在白宮設宴款待訪美的尹錫悅伉儷，知名美籍韓裔廚師愛德華．李（Edward Lee）獲邀擔任晚宴大廚，期間尹錫悅高歌名曲「美國派」（American Pie）風光一時，但被美國譽為民主燈塔的南韓3日晚間發生戲劇性變化。

美國總統拜登（左）去年4月在白宮舉行晚宴，宴請韓國總統尹錫悅（右）夫婦，兩人高歌同樂。（路透社）
美國總統拜登（左）去年4月在白宮舉行晚宴，宴請韓國總統尹錫悅（右）夫婦，兩人高歌同樂。（路透社）

紐約時報（New York Times）報導，尹錫悅的驚人之舉確實讓美國感到驚訝，他認為南韓反對陣營和北韓共謀傷害執政。拜登政府以民主對抗極權做為外交政策基調，長期與保守派領袖尹錫悅合作，面對中國、北韓與俄羅斯壓力，強化兩國軍事同盟，如今美韓同盟面臨數十年來最嚴酷的考驗。

華府人士臆測，尹錫悅刻意選在拜登向川普（Donald Trump）進行政權移交並訪問非洲之際宣布戒嚴，呼應了2020年川普試圖阻止拜登就職的情況，2022年以些微選票勝選的尹錫悅如今支持度極低。

紐時指出，拜登上任後推動民主外交，召開「全球民主峰會」，今年首度移師首爾舉行。美國盟邦南韓發生重大戒嚴意外，對拜登政府是個諷刺。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當時在峰會形容，南韓在一個世代就成功轉型為堅實和最活躍的民主國家，是全球民主陣營的冠軍。

尹錫悅宣布南韓戒嚴，五角大廈如何決定美國派駐朝鮮半島約3萬部隊的動向也引起關注。駐韓美軍屬印太司令部管轄，與南韓部隊合作駐守兩韓邊界非軍事區域。拜登去年曾在大衛營（Camp David）與尹錫悅及前日本首相岸田文雄舉行峰會，建立美日韓新同盟，並稱日韓為美國不可或缺的盟國。

去年8月尹錫悅（左起）、美國總統拜登及前日本首相岸田文雄在大衛營舉行峰會。（圖取自twitter.com/POTUS）
去年8月尹錫悅（左起）、美國總統拜登及前日本首相岸田文雄在大衛營舉行峰會。（圖取自twitter.com/POTUS）

當時尹錫悅說，美日韓3國是區域間最自由民主，擁有先進科技與創新的經濟體，3國攜手合作前所未有的重要。

尹錫悅於當地時間3日晚間10時許無預警宣布緊急戒嚴，試圖壓制政治對手當中的「反對國家勢力」。不過，國會在4日凌晨1時表決通過解除戒嚴，尹錫悅於清晨4時許宣布解除戒嚴。（編輯：田瑞華）1131204

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