趕在川普上任前 美日韓領袖會談鞏固外交進展

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（中央社利馬15日綜合外電報導）美國總統拜登今天與日本首相石破茂和南韓總統尹錫悅會面，試圖在美國總統當選人川普明年1月就職之前鞏固外交進展，許多人擔心川普新政府可能為全球結盟關係帶來劇烈變化。

路透社報導，在川普於明年1月20日就職後，預料美國與中國的關係將更加對立，因為川普矢言大幅提高關稅，不利於中國經濟。

此外，北韓派兵赴俄羅斯支援對烏克蘭的戰爭，加上北韓的核武計畫，以及為南北韓之間長達數十年的衝突找到和平解決方案的希望逐漸渺茫，也促使亞洲局勢更加緊張。

3國聯合聲明表示：「日本、大韓民國和美國強烈譴責朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）與俄羅斯領袖所做決定，危險地擴張俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。」

這次會談是在秘魯利馬的亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行，也是拜登、尹錫悅與石破茂第一次面對面會談。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天告訴記者，3國在會談結束後會宣布成立3邊秘書處，目的是讓3方關係正式化，確保不只有「一連串會談」。

根據會後發布的聯合聲明，3國也承諾進一步推動與菲律賓在各項重要領域的合作，包括港口、能源和運輸。

拜登促成南韓與日本合作，被視為他在總統任內的外交成就之一。兩國因日本於1910年到1945年對韓國實施嚴酷殖民統治而長期失和。

拜登認為3國之間的密切關係是針對中國在區域內採取侵略行動的一道防線，北京當局則駁斥這種觀點。

尹錫悅今天與中國國家主席習近平會面，石破茂和拜登也分別將在亞太經濟合作會議期間與習近平一對一會談。

不過，由於川普主張「美國優先」政策、質疑美國為傳統盟友提供財務和軍事援助，還曾在第一次執政時親訪北韓，他對3方合作的態度在區域內一直是一個沒有定論的問題。

蘇利文說：「從歷史來看，政權交接一向是朝鮮民主主義人民共和國採取挑釁行動的時期，從總統交棒給新總統之前和之後都是…我不認為我們能指望朝鮮民主主義人民共和國會安靜一段時間。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1131116