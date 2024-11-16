本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》林信義布林肯APEC雙邊會談 共商強化台美夥伴關係
首頁 / 國際

拜登任期倒數 美日韓成立3方秘書處確保印太韌性

2024/11/16 07:46（11/16 08:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓15日專電）美國、日本及韓國今天宣布成立3邊秘書處，負責協調行動深化印太區域韌性。這3國也表示，台海和平穩定是印太安全與繁榮不可或缺的要素，美日韓對台基本立場不變，呼籲和平解決兩岸問題。

白宮下午發布聲明指出，美日韓新秘書處將努力確保3方共同開展的工作更符合目標，使印太成為繁榮、互聯、具有韌性、穩定和安全的區域。

除了美日韓3邊關係制度化，聲明也提到3國強烈譴責北韓及俄羅斯違反多項聯合國安理會決議，尤其是北韓決定向俄派遣軍隊打擊烏克蘭。

美日韓強烈譴責北韓和俄羅斯領導人擴大對烏克蘭侵略戰爭的決策，表示堅定支持烏克蘭根據聯合國憲章第51條所賦予的權力行使自衛權。

「我們重申維護印太區域和平與穩定的重要性」。聲明指出，3國強烈反對任何單方面改變印太海域現狀的企圖，堅決反對在南海危險地使用海警船、海上民兵船以及採取脅迫性行動。

根據聲明，美日韓支持「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）所體現的全球海洋秩序，包括航行和飛越自由。

此外，美日韓也正努力加速發展3邊可信任的人工智慧生態系統。除了加強對關鍵技術的保護及人工智慧安全領域合作外，3國也將強化以人工智慧晶片為主的商業合作。

拜登的外交核心在於結盟。他2020年上任以來，致力修復川普首任期間與國際聯盟的緊繃關係，展現美國更積極參與全球事務的態度。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

烏克蘭戰爭爆發後，拜登強化並擴大北大西洋公約組織（NATO）。他也於印太地區建立多邊聯盟以抗衡中國，美韓今年首度將對台海和平穩定的重視納入「2+2」會談聯合聲明就是一例。

明年初走馬上任的川普則與拜登抱持截然不同的世界觀，川普傾向一對一會談，以便推動交易式外交，而非聚焦北約這類多邊夥伴關係。（編輯：高照芬）1131116

#川普
#北約
#俄羅斯
#拜登
#烏克蘭
#烏克蘭戰爭
#北韓
#台海
#白宮
#美國
#印太區域
拜登
美國補助台積電66億美元 拜登：晶片法關鍵里程碑伯恩斯：美中是戰略競爭對手 將保持激烈競爭
川普
澤倫斯基：川普就任總統後 俄烏戰爭將提早結束川普允諾打造強力軍隊並結束俄烏戰爭 但未提細節
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：