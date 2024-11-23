強化軍事關係 美國斐濟啟動駐軍地位協定會談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨23日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，美國與斐濟已展開目的在強化兩國軍事關係的會談，並結束他的印度太平洋訪問行程。

路透社報導，第12度以防長身分訪問印太的奧斯汀說，美國與斐濟已就駐軍地位協定（Status of Forces Agreement）展開談判，這將能讓美國「部署與調動軍隊支援斐濟」。

他在斐濟主島維提島（Viti Levu）納迪市（Nadi）與斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）舉行直播記者會，他說這項協定也將「有助我們與斐濟人進行非常常規的訓練」。

根據美國國防部聲明，美國也承諾提供490萬美元支持斐濟的軍事現代化，並簽署雙邊後勤合作協議。

斐濟具戰略地位，人口約有100萬人，是由322座島嶼組成的群島國家。在斐濟今年同意維持與中國的警務合作協議，以及北京與華府爭奪亞太地區影響力之際，奧斯汀這趟備受矚目的斐濟訪問創下美國國防部長首例。斐濟是他印太行的最後一站，途中還造訪澳洲、菲律賓與寮國。

拉布卡說，斐濟期待「未來持續與美國密切合作，包括與即將上任的新川普政府」。

奧斯汀說，美國與斐濟的緊密關係將「延續到政府交接過後並且走得很遠」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131123