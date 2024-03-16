斐濟恢復與北京警務合作協議 澳洲憂中國影響力

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）英國「衛報」澳洲版網站今天引述南太平洋島國斐濟（Fiji）內政部長蒂科杜阿杜阿報導，經過一年審查後，斐濟將維持與中國的警務合作協議。這份協議曾在澳洲引發疑慮。

衛報澳洲版（Guardian Australia）報導，蒂科杜阿杜阿（Pio Tikoduadua）表示：「我們現在恢復原本的（與中國）警務合作協議。我們已對其進行12個月的審查。」

路透社報導，斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）2022年12月籌組政府後不久，便擱置斐濟與中國長達10年的警務合作協議，理由是雙方在警務、偵查及法律體系這些方面存在歧異。

蒂科杜阿杜阿在報導中說：「未來只有斐濟警察赴中國受訓，中國警察不會進駐斐濟警隊」。

蒂科杜阿杜阿的辦公室尚未回覆路透社證實報導的請求。

澳洲負責太平洋事務的部長康洛伊（Pat Conroy）2月表示，在各太平洋島國的警務方面，應該「沒有」可讓中國「扮演的角色」。中國在這個區域的影響力日增。

中國駐澳洲大使今年稍早表示，中國有與各太平洋島國建立警務合作關係以協助維持社會秩序的戰略，這不應引起澳洲不安。

斐濟與中國2011年簽署備忘錄，允許斐濟警察赴中國培訓，中國警察則會派往斐濟執行為期3至6個月的實習計畫。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130316