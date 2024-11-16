本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
APEC
新聞專題
APEC2/176
首頁 / 政治

林信義APEC晤拜登 感謝促進台美關係邀訪台

2024/11/16 08:11（11/16 09:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
秘魯APEC年會於首都利馬舉行，當地時間15日「領袖與貴賓非正式對話」期間，台灣領袖代表林信義（前左）與美國總統拜登（前右）晤談，雙方握手致意。 （APEC台灣代表團提供） 中央社記者翁睿坤利馬傳真　113年11月16日
秘魯APEC年會於首都利馬舉行，當地時間15日「領袖與貴賓非正式對話」期間，台灣領袖代表林信義（前左）與美國總統拜登（前右）晤談，雙方握手致意。 （APEC台灣代表團提供） 中央社記者翁睿坤利馬傳真　113年11月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡利馬15日電）秘魯APEC年會進入倒數第2天，台灣領袖代表林信義今天與美國總統拜登進行晤談，除交流台美議題，林信義也向拜登過去4年對促進台美關係的貢獻表達肯定與感謝，並熱情邀請拜登訪台。

APEC年會正在秘魯首都利馬舉行，林信義今天行程滿檔，上午出席領袖與貴賓非正式對話，中午以午宴形式參與經濟領袖與APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表對話，晚上將再前往會方舉辦的經濟領袖晚宴。

外交部表示，林信義今天與拜登（Joe Biden）在「領袖與貴賓非正式對話」期間進行晤談，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也在一旁聆聽。

外交部表示，林信義及拜登除交流台美議題，林信義也向拜登過去4年對促進台美關係的貢獻表達肯定與感謝，並熱情邀請拜登在不久的將來訪台，兩人交談互動熱絡。

林信義昨天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也有進行雙邊會談，兩人就台美各層面夥伴關係持續強化交換意見，並針對如何確保區域和平穩定與發展等議題交流。（編輯：林家嫻）1131116

#APEC
#拜登
#拜登
#秘魯
#外交部
#布林肯
#杜魯道
#林信義
#美國
延伸閱讀
台美貿易代表APEC會談 討論雙邊關係與合作美日外長APEC會談 重申美日同盟、台海和平重要性拜登抵秘魯出席APEC峰會 任內最後一次會晤習近平川普重返白宮成APEC場邊話題 楊珍妮：各國都在準備川普新政府人事陸續底定 已確定名單一次看
林信義
若中國主辦2026年APEC 國安官員：人身安全應被保障林信義：半導體與AI雙核心 打造台灣成經濟日不落國
拜登
美媒：川普過渡團隊商討終結電動車購車補貼台灣續留美財政部匯率操縱觀察名單 韓國重新納入
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
代表捐贈秘魯醫院輪椅 林信義女兒盼良善循環促台秘友誼
172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：