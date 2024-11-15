代表捐贈秘魯醫院輪椅 林信義女兒盼良善循環促台秘友誼

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（中央社記者曾智怡利馬15日電）APEC台灣領袖代表林信義女兒林玟萱昨天下午參訪秘魯國立卡耶達諾·埃雷迪亞醫院，代表台灣政府捐贈院方60台輪椅，期盼更多病患早日重拾健康，並盼良善循環促進台秘雙方友誼。

秘魯APEC年會正在利馬舉行，林信義此行由女兒林玟萱同行，林玟萱女士畢業於澳洲昆士蘭大學，取得商學應用財經碩士，曾任職於國內外投信投顧以及創投產業，對台灣產業的發展與投資環境有相當程度的瞭解。

林玟萱昨天下午參訪秘魯國立卡耶達諾·埃雷迪亞醫院（Hospital Nacional Cayetano Heredia），抵達後首先觀賞台灣先前捐贈器材紀錄影片，並聽取院長阿酋（Segundo AchoMego）簡介該院收受捐贈設備的使用情形。

林玟萱致詞時表示，醫院的照護範圍涵蓋大利馬市北區超過300萬民眾，院內門診科別多元，提供精準醫療服務，不僅妥善照顧病患的身體，也時刻關心病患心理狀況，更肩負起培育新生代醫護人員的責任，仁心仁術，令人敬佩。

林玟萱提到，一年多以前，駐秘魯代表處在時任安地諾議會（Parlamento Andino）副議長拉蕊（Leslye LazoVillón）牽線下，考量醫院與跟民眾的醫療需求，陸續捐贈輪椅及電動護理床。

她說，很高興得知院方妥善使用這些捐贈設備，已經讓許多病患得到更好的醫療照顧；今天很榮幸能代表台灣政府再次捐贈60台輪椅給院方，期盼藉此讓更多病患安全移動，祝願他們能早日重拾健康，恢復正常生活。

林玟萱再次向阿酋、拉蕊及院方工作人員的安排表達謝意。她強調，台灣人民是秘魯人民的好朋友，很高興有此機會為秘魯社會貢獻一份心力，盼台灣良善的循環更促進台秘雙方友誼。

在輪椅捐贈儀式現場，安地諾議會議員拉蕊、卡耶達諾埃雷迪亞醫院院長阿酋與醫療團隊、病患及家屬、駐秘魯代表處代表張幼慈等皆出席。（編輯：陳正健）1131115