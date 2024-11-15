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川普重返白宮成APEC場邊話題 楊珍妮：各國都在準備

2024/11/15 12:18（11/15 12:38 更新）
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（中央社記者曾智怡利馬14日電）APEC雙部長會議今天落幕，行政院政務委員楊珍妮被問及有無和各國部長談論川普重返白宮隱憂，她表示，私下有和各會員交流此事，各國都在做準備，也都提及與美方關係良好，因是重要貿易夥伴。

秘魯亞太經濟合作會議（APEC）於首都利馬舉行，雙部長會議今天落幕，對於會議過程是否有提及川普，或對提倡貿易保護主義的川普上任表達擔憂，楊珍妮表示，會中大家都在討論如何改善世界貿易組織（WTO）功能角色，確實有人提到要努力克服貿易障礙，而非一昧採取貿易限制措施，阻礙WTO自由貿易精神，與會者沒有提到尚未上任總統的名字，也未提及相關措施。

不過楊珍妮也說，各會員私下互動時，確實有詢問其他成員國對川普未來做法有何看法，彼此回答相同，「我們都在做準備」，也提及與美方關係良好，因畢竟是重要貿易夥伴。

國發會主委劉鏡清表示，今天會場上有見到美國國務卿布林肯（Antony Blinken），和他握手聊一下、交換意見，並無正式雙邊會談，另有和泰國、新加坡、菲律賓、日本部長交換意見，也交換通訊軟體WhatsApp，是蠻大收穫，因將來可透過WhatsApp直接聯絡他們，當然也有利用機會謝謝布林肯的幫助。

他說，因為大家是在場邊交流，「對岸也看得到，不知他們心情怎麼樣」。

由於石破茂內閣對台灣態度未明，媒體詢問和日本部長交流狀況，劉鏡清表示，今年9月去日本便有感受到日本對台灣歡迎程度超於往年，記者會有110名記者報名，結束後連續接受多場專訪，「隔天google都有5、6頁」，且赴日一定見得到大臣。

他說，此次亦同，「日本部長直接過來找我」，盼彼此多點合作，顯現和日本經濟關係並無改變，仍維持友好狀態。（編輯：潘羿菁）1131115

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