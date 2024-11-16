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星總理黃循財首次APEC發言 籲重振經濟融合目標

2024/11/16 10:28
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（中央社記者吳昇鴻新加坡16日電）新加坡總理黃循財上任後，首次在APEC峰會期間發言。他表示，以規則為基礎的多邊體系面臨壓力，經濟碎片化風險增加，呼籲APEC重申透過經濟融合創造繁榮的最初目標、重振合作共贏精神。

聯合早報報導，黃循財昨天出席亞太經濟合作會議（APEC）相關對話時表示，APEC在當前局勢下比以前更加重要，「APEC必須繼續展現出我們能應對當今的現實，並把握明天的機會」。

這是黃循財首次以總理身分在APEC峰會上發言。

隨著地緣政治緊張局勢衝擊供應鏈佈局，黃循財指出，種種因素都在為以規則為基礎的多邊體系帶來壓力，並增加更大範圍的經濟碎片化風險，呼籲APEC「重申透過經濟融合創造繁榮的最初目標，並重振合作共贏的精神」。

他說，APEC必須繼續推動包容和永續的經濟發展，這將證明經貿和投資對各國人民有益。

此外，黃循財也與中國國家主席習近平會晤，並形容兩國關係處於「非常好的狀態」。習近平則說，中新互為重要合作夥伴，樹立互利共贏的典範。

面對通膨問題與美國前總統川普（Donald Trump）上任後可能帶來的政策壓力，外界預測，東南亞國家可能轉向加強與中國合作。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎曾告訴中央社，相較於拜登（Joe Biden）時期，川普上任後確實會增加不確定性與變動，而中國本身有其經濟挑戰，未來介入東南亞貿易體系的力道有待觀察。新加坡學者張嘉松則認為，川普當選總統，美國與東南亞原本建立的關係可能會趨向冷淡。（編輯：高照芬）1131116

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