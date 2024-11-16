川普：北達科他州長柏根將任內政部長兼掌能源委員會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天宣布，北達科他州長柏根（Doug Burgum）除了將擔任新政府內政部長外，還將負責領導一個新的能源委員會。

柏根將負責職掌新成立的國家能源委員會（National Energy Council），川普表示，這個委員會「將由涉及各種形式美國能源許可、製造、生產、分配、監管、運輸的所有部會和機構組成」。

川普在聲明中還說，這個委員會預期將透過「削減繁文縟節、加強民間投資」，來監督美國走向能源主導之路，並著重於創新而非監管。

川普說，這個職位將讓柏根成為白宮國家安全會議成員。不過，國家能源委員會是否也將設於白宮內則仍未確定。

川普說，目標是要擴大各種形式的能源生產，並恢復美國「傲人的石油與天然氣優勢」。

法新社報導，川普將於明年1月重返白宮，他先前承諾要扭轉民主黨籍現任總統拜登的綠色政策。

他可能也會帶領美國退出將全球暖化幅度控制在較工業革命前水準高攝氏1.5度內的國際行動。

川普在競選過程中一再表示，他會透過提高產量和遏制拜登推動的再生能源發展，來「釋放」美國石油業。

專家警告，川普的第2個總統任期將重挫轉型走向綠能的進程，粉碎實現關鍵長期氣候目標的希望。

路透社報導，現年68歲的富人柏根曾是軟體公司主管，先前將自己描繪成傳統、有商業頭腦的保守派。他曾與川普競爭共和黨總統候選人提名，後來退出並成為川普的忠實支持者。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1131116