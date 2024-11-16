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川普白宮新聞秘書 27歲競選團隊發言人李威特接棒

2024/11/16 10:24（11/16 10:37 更新）
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美國總統當選人川普16日宣布，競選團隊發言人李威特（前中）將擔任新政府的白宮新聞秘書。（路透社）
美國總統當選人川普16日宣布，競選團隊發言人李威特（前中）將擔任新政府的白宮新聞秘書。（路透社）
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天宣布，競選團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）將擔任新政府的白宮新聞秘書，27歲的她將成為歷來接掌這個重要職位最年輕的人士之一。

法新社報導，川普透過聲明表示，李威特「聰明、強悍，且已證明是個非常有效率的溝通好手。我有絕對的信心，她在講台上將有出色的表現，協助傳遞訊息給美國人民」。

白宮新聞秘書將代表白宮發言並回答媒體提問。

李威特在選戰期間擔任川普的全國新聞秘書，她在網路今天發布的福斯新聞（Fox News）podcast節目中表示，她今年7月誕下第一個孩子。

李威特在川普第一個總統任期內擔任助理新聞秘書，2022年在家鄉新罕布什爾州角逐聯邦眾議員失利。

她還曾擔任聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）的聯絡主任。川普已提名史蒂芬尼克為美國駐聯合國大使。

李威特在福斯新聞podcast節目中說：「我並非生長在一個政治世家，我和大多數美國人一樣，在我家鄉新罕布什爾州一個中產階級做生意的家庭長大…我在就讀（新罕布什爾州）曼徹斯特的聖安塞姆學院（Saint Anselm College）期間才開始投身政治。」

紐約時報指出，川普第一任時共換過4位白宮新聞秘書，如今李威特必須兼顧川普的期待與白宮記者團的要求。

這次大選期間，李威特也與老闆川普一樣，頻頻在電視網與保守派媒體上流露對主流媒體的鄙視。競選團隊人員透露，川普滿意李威特的表現，認為她是個值得信賴、能在電視上為他辯護的發聲筒。（譯者：李佩珊、陳亦偉/核稿：曾依璇）1131116

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