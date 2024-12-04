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南韓總統改變戒嚴令作法 美國：鬆一口氣

2024/12/4 09:50
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）白宮今天表示，針對南韓總統尹錫悅宣布解除數小時之前下達的戒嚴令，美方感到「鬆一口氣」。

法新社報導，白宮最高國防機構國家安全會議（National Security Council）發言人聲明指出：「總統尹錫悅改變了宣布戒嚴令的做法，並尊重大韓民國國會結束戒嚴令的表決結果，讓我們鬆一口氣。」

白宮稍早指出美國「嚴正關切」主要盟邦南韓的局勢發展，並說尹錫悅未事先通知他將宣布戒嚴。

尹錫悅昨晚發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。

正在訪問非洲國家安哥拉的美國總統拜登，已聽取南韓局勢的簡報。

美國駐韓大使館表示，為小心起見，使館已取消例行的預約服務。美國大使館指出，尹錫悅雖解除戒嚴，「局勢仍不穩定」，

美國在南韓派駐約2萬8500名兵力，以協防核武北韓的威脅。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1131204

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