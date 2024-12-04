南韓國會表決通過解嚴 外交部：避免靠近示威區域

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（中央社記者楊堯茹台北4日電）南韓總統尹錫悅昨晚宣布緊急戒嚴，南韓國會今天凌晨表決通過解除戒嚴。外交部表示，持續關注南韓局勢變化，並提醒旅韓民眾注意自身安全，避免靠近示威區域。

尹錫悅3日晚間10時25分左右突襲宣布緊急戒嚴，並發布戒嚴公告，內容包括要求一切國會與政黨活動立即停止，但南韓國會今天凌晨1時表決通過解除戒嚴。

對此，外交部上午指出，外交部均於第一時間掌握情勢，並與南韓外交部保持密切聯繫，持續關注局勢變化，隨時採取相應的外交作為及措施，以維護旅韓民眾人身安全。

外交部表示，考量南韓國內情勢仍將持續變動，提醒旅韓民眾避免參與當地政治性結社、集會及示威活動，且避免靠近相關區域，並提醒尚在南韓旅行民眾注意自身安全。

外交部提醒，民眾在南韓境內若遇急難，請撥打駐南韓代表處緊急聯絡電話+82-10-9080-2761；或駐釜山辦事處+82-10-4537-7961，以取得必要協助。（編輯：林家嫻）1131204