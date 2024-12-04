南韓戒嚴風波 專家：凸顯全球民主脆弱與韌性

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）短暫實施戒嚴，標誌著全球民主體制脆弱性的最新警訊，即使南韓長期以來被視為政治轉型的模範國家。

尹錫悅3日晚間一度實施戒嚴，試圖禁止政治活動、審查媒體並封鎖國會不讓反對派議員進入，震驚國際社會，特別是長期盟友美國；華府稱事先未收到通知，並發布關切聲明。南韓國會隨後表決通過解除戒嚴，尹錫悅4日一早宣布取消緊急戒嚴令。

法新社報導，南韓自1987年大規模起義轉型到民選制度治國以來，一直被外界認為執行得很徹底，讓美國愈來愈將這個盟國視為全球夥伴。與此同時，隨著中國壓制香港，首爾當局也標榜南韓是理想的新國際媒體樞紐。

美國總統拜登甚至選擇尹錫悅於今年3月舉辦他總統任內最後一場民主峰會（Summit for Democracy），這場峰會是拜登的標誌性倡議之一，即將卸任的他尋求在全球各地捍衛自由價值，同時暗中批判下個月重返白宮的美國前總統川普。

觀察人士雖對尹錫悅的舉措感到震驚，卻也表示事發前已有警訊。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院亞太助卿的羅素（Danny Russel）表示，南韓國會的僵局早已為此事埋下伏筆，反對派多次試圖對尹錫悅政府發起彈劾行動。

羅素指出，尹錫悅的舉動「確實讓我大感意外，但顯然有一些結構性力量在發揮作用」。

他說：「南韓的政治情勢極度兩極化，反對派採取焦土政治阻撓策略。」

但他指出，尹錫悅宣布戒嚴後迅速發起的大規模抗議活動，顯示出南韓擁有蓬勃活躍的公民社會，願意捍衛民主。

羅素表示：「當然會希望這次事件能夠喚醒執政的保守派政黨和進步派的反對黨，意識到雙方都已做得太過火，需要展開一些和解進程，好好處理合理的分歧與不滿。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1131204