南韓戒嚴又解嚴 日相石破茂：格外關注

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（中央社東京4日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅昨晚宣布實施緊急戒嚴令後，今晨宣布解嚴。日本首相石破茂今天表示「正以格外關心的態度關注此事」。日媒指出，這起事件恐影響石破茂訪韓。

尹錫悅首爾時間昨夜10時許無預警宣布緊急戒嚴，試圖壓制政治對手當中的「反國家勢力」。抗議民眾聚集在國會建築外圍之際，對戒嚴令感到怒不可遏的國會議員投票表決解除戒嚴。尹錫悅今晨宣布取消緊急戒嚴令，以信守國會的決議。

共同社報導，石破茂今天在首相官邸接受媒體訪問時發表上述言論，同時說明目前未傳出日僑受害的消息，並稱「將持續為當地日僑的安全做好萬全準備」。

關於訪韓事宜，石破茂僅回應「目前尚未確定什麼具體的事項」。不過，外務省幹部透露，「可能會因為之後的狀況影響（石破茂訪韓）」。

日本防衛大臣中谷元今天在防衛省表示，「將持續以格外關心的態度，關注事態」。他也強調，「對於日本的安全保障而言，日韓的防衛合作，以及日美韓的合作相當重要」。

不具名的日本政府高官就此提到，「目前正逢日韓兩國突破困難，計劃發展關係的時候，希望（南韓）維持穩定的政治狀況」。

「日本經濟新聞」報導，日本政府今天上午馬不停蹄蒐集相關訊息。

日本外務省幹部就此向媒體透露，「發生出乎意料的事情，之前完全沒預想過」，至於這起事件對日韓關係的影響，這名消息人士表示，「日本不會改變至今加強（雙邊關係）的趨勢」。

自衛隊幹部透露，「根本沒想過（南韓）會宣布戒嚴令」。日本、美國、南韓正展開合作，因應亞洲地區的安全保障環境，這名自衛隊幹部也表示「相當擔憂之後的事情」。

日本政府正在協調中谷元與石破茂分別在本月底及明年1月訪問南韓事宜，如果南韓國內混亂的時間拉長，這些計畫可能受到影響。

2025年正好是日韓邦交正常化的60週年，這起事件的時間點，適逢兩國政府正在具體評估進一步合作。

報導分析，美國在總統當選人川普明年1月即將就任，之後對於亞洲的關注恐會降低之際，日韓需要更密切的雙邊合作。

日本政府其中一名閣員強調，「宣布戒嚴，明顯做過頭」。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1131204