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布林肯：樂見尹錫悅撤銷緊急戒嚴令 續支持美韓聯盟

2024/12/4 10:32（12/4 10:59 更新）
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南韓總統4日宣布解除戒嚴後，部隊步行離開國會大樓。（路透社）
南韓總統4日宣布解除戒嚴後，部隊步行離開國會大樓。（路透社）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）南韓國會表決通過解除戒嚴後，總統尹錫悅宣布取消緊急戒嚴令。美國國務卿布林肯今天對此表示歡迎，並重申支持南韓人民及美韓聯盟。

尹錫悅當地時間3日深夜11時指國內反對派控制國會，透過與北韓有關的反國家行為「癱瘓政府」後無預警宣布緊急戒嚴，震驚全球。國會於今天凌晨表決通過解除戒嚴，尹錫悅約4時30分宣布解除。

正於歐洲訪問的布林肯（Antony Blinken）晚間發布簡短聲明表示，美國密切關注過去24小時南韓的事態發展。「我們歡迎尹總統在國會一致投票否決後發表的聲明，他表示將依據南韓憲法撤銷緊急戒嚴令」。

各方反應

他也說，美方仍期望政治分歧能夠依照法治和平解決、支持南韓人民及以民主法治為共同原則的美韓聯盟。南韓與美國在韓戰結束後，於1953年10月簽署共同防禦條約，這是美韓同盟文件的基石。

紐約時報（New York Times）今天報導，美國總統拜登去年4月在白宮設宴款待訪美的尹錫悅伉儷，當時尹錫悅高歌名曲「美國派」（American Pie）上盡版面，如今尹錫悅驚人之舉讓美國措手不及，美國國務院今天至少兩次提到，南韓並未事先知會。

紐時指出，拜登政府以民主對抗極權做為外交政策基調，長期與保守派領袖尹錫悅合作，面對中國、北韓與俄羅斯壓力，強化兩國軍事同盟，如今美韓同盟面臨數十年來最嚴酷的考驗。

華府人士臆測，尹錫悅刻意選在拜登向川普（Donald Trump）進行政權移交並訪問非洲之際宣布戒嚴，呼應了2020年川普試圖阻止拜登就職的情況，2022年以些微選票勝選的尹錫悅如今支持度極低。

紐時指出，拜登上任後推動民主外交，召開「全球民主峰會」，今年首度移師首爾舉行。美國盟邦南韓發生重大戒嚴意外，對拜登政府是個諷刺。（編輯：韋樞）1131204

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