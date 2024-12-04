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南韓戒嚴6小時落幕 陳其邁：政治效益有待觀察

2024/12/4 11:30
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）南韓總統尹錫悅昨晚以剷除親北韓勢力為由宣布戒嚴令，但約6小時後宣布解除戒嚴。高雄市長陳其邁今天表示，此事政治效益仍有待觀察，相關城市交流等活動時程均按計畫進行。

民進黨高雄市議員湯詠瑜今天在市議會質詢時提到南韓戒嚴令風波，認為高雄市政府應嚴正看待及因應，因為高雄與南韓在觀光、休閒、行銷、演唱會等有交流及合作，還有「魷魚遊戲」活動等，另外市府也須主動關心南韓友好城市。

陳其邁答詢表示，戒嚴令爭議在今天凌晨已經順利落幕，國會通過否決總統戒嚴令，南韓總統也按照相關規定予以取消，但政治效益還有待後續觀察。

陳其邁說，身為鄰近國家，不管各方面交流互動或產業間的關係，台灣跟南韓都非常密切。站在市府立場，會根據不同狀況因應。

陳其邁表示，據目前了解，南韓的情勢已趨於穩定，相關城市交流及韓團來跨年演唱會等時程都沒有改變，均按照原有計劃進行。市府行政暨國際處也會去了解友好城市狀況如何。

尹錫悅昨晚以剷除親北韓勢力為由宣布戒嚴令，但約6小時後接受國會要求，宣布解除戒嚴。尹錫悅這番突如其來的舉動震驚國際社會，也讓觀察家和盟友一頭霧水。（編輯：李淑華）1131204

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