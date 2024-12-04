韓國戒嚴6小時 賴總統：台灣民主得之不易要團結永續

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（中央社台北4日電）總統賴清德今天表示，國安會第一時間向他報告韓國情勢相關訊息，他請國安會即時掌握，做好相關因應，確保國家安全；他也說，台灣的民主得之不易，「民主路，我們一直走」，不但要用民主團結彼此，更要讓民主更為永續。

韓國總統尹錫悅昨天無預警宣布緊急戒嚴，指國內反對派控制國會，透過與北韓有關的反國家行為「癱瘓政府」，不過，韓國國會今天凌晨表決通過解除戒嚴後，尹錫悅今晨宣布取消緊急戒嚴令。

正在訪問太平洋友邦的賴總統透過臉書發文表示，全球和國人所關注的韓國情勢，在馬紹爾今天半夜的第一時間，國安會便向他報告相關訊息。他也請國安單位即時掌握、隨時回報，並做好相關因應措施，除了要確保國家安全，也要保護在韓國的國人平安。

賴總統說，今天他的行程繼續向前走，一天3國、橫跨2個時區。從馬紹爾出發，前往吐瓦魯，晚上到關島過夜，不同的國家，一樣的都是民主的信念；不同的時區，相同的都是自由的空氣。

總統表示，在馬紹爾看到兩國合作計畫的豐碩成果，馬久羅醫院的人工智慧暨遠距醫療中心，以及馬紹爾群島及台灣駐馬國技術團市集，展現台灣為世界的健康和公衛所貢獻的心力。台灣與馬紹爾去年完成簽署「台馬氣候變遷調適應變基金」，共同面對氣候變遷的挑戰。

賴總統說，台灣的民主得之不易，民主自由，不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是世世代代珍惜守護的生活方式。「民主路，我們一直走」，不但要用民主團結彼此，更要讓民主更為永續。（編輯：翟思嘉）1131204