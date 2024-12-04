南韓戒嚴風波 日韓空中航班暫未受影響

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（中央社東京4日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴後又解除，引發巨大風波。日媒報導，目前已知暫未對往來日韓的空中航班造成嚴重影響。

日本TBS電視台報導，營運日本東京羽田機場及成田機場的公司表示，前往南韓首爾等地的航班未出現誤點或取消，目前一切正常。日本政府外務省也未針對前往或停留南韓提升警戒等級。

日本大型旅行社JTB表示，「就現狀來看暫時沒有影響」，他們會關注外務省公布的資訊與當地情況，隨時針對各種狀況採取顧客因應措施。

不過，日本放送協會（NHK）報導，在羽田機場的國際線出發大廳，可以聽到要前往南韓的旅客有所不安。

一名要前往首爾出差的男性上班族說，沒想到竟然會發生南韓宣布緊急戒嚴的情況，坦白說令人感到驚訝，「雖然會擔心當地狀況，但希望一切順利依照行程前去」。

另一名帶著母親與女兒要去南韓旅遊的女性說，在來到機場途中看到新聞，雖然感覺不安，但會先好好了解一下情況。

而一對要前往南韓旅遊的日本親子檔，雖然已抵達機場，「但看到新聞覺得不安，一直在猶豫要不要去，最後還是決定取消這次旅行」。

日本政府國土交通省表示，截至上午10時30分止，往來日韓的空中航班未受影響，各大航空公司目前都正常營運。

位於南韓的日本大使館已對當地僑民等寄發郵件，除通知緊急戒嚴已於今天凌晨解除外，也表示如果有後續新的發展，大使館將再度寄發通知，希望在韓日本人持續關注新聞，確保自身安全。（譯者：黃名璽）1131204