南韓戒嚴風波 卓榮泰：民主發展不能走回頭路

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（中央社記者王寶兒台北4日電）南韓總統尹錫悅昨晚無預警在電視直播中宣布戒嚴，但數小時後又宣布解除。行政院長卓榮泰今天表示，台灣民主發展至今，不應該也不能走回頭路。

民進黨立院黨團昨天針對南韓戒嚴發布網路貼文，遭在野黨批評是在挺戒嚴。卓榮泰今天出席公共藝術獎頒獎典禮，會前媒體針對該貼文提問，他表示，台灣走過38年的長期戒嚴，台灣民主發展至今，不應該也不能走回頭路。民主成果需靠全體國人及朝野共同維繫，相信國人不會允許看到國內有發生任何不民主的行為，「這個是我對國家民主的信心。」

卓榮泰表示，政府昨晚掌握短暫戒嚴各項情資，請國人安心，也慶幸看到戒嚴在最短時間內落幕，讓韓國及世界能迅速回復平靜。

前總統馬英九近期邀請中國學生團訪台，中國學生面對訪談提及「中國台北」也引起討論。卓榮泰表示，歡迎客人走走看看，「但是客人來到這裡也要尊重主人，如果是透過年輕人無知或者是刻意的行為，對主人的身分立場有所質疑，那麼我們也不應該中計。」

卓榮泰表示，未來兩岸在平等互惠交流的前提下，仍然歡迎進行有效的各種交流及活動，但是事先事後都要進行有效溝通跟必要的檢討，關於這件事情「我認為我們有必要做檢討」。（編輯：李亨山）1131204