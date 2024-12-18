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韓國戒嚴令餘波盪漾 外長坦言有礙與川普團隊溝通

2024/12/18 13:02（12/18 13:12 更新）
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（中央社首爾18日綜合外電報導）韓國外交部長趙兌烈今天說，總統尹錫悅本月初短暫實施戒嚴令，確實在與美國總統當選人川普團隊溝通上製造了一些限制，破壞了兩國之間的政治動能。

尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴令，約6小時後即因國會緊急表決通過撤銷而解除，但此舉已震驚全國，並引發數十年來最嚴重的政治危機。

路透社報導，趙兌烈與韓國副總理兼企劃財政部長崔相穆罕見針對外國媒體舉行聯合記者會，兩人試圖安撫韓國的盟友，讓緊張的市場平靜下來。

趙兌烈說，首爾當局曾與川普的競選團隊建立「比其他國家更牢靠」的網絡和溝通管道，但戒嚴令破壞了兩方之間的「政治動能」。

他坦言：「由於這種情況，過去兩週在溝通上確實出現一些中斷。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1131218

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