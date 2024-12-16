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南韓國會通過彈劾尹錫悅 北韓首度報導

2024/12/16 06:56
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（中央社首爾16日綜合外電報導）針對南韓國會通過對總統尹錫悅進行彈劾一事，國營北韓中央通信社今天首度報導時，稱尹錫悅為「叛亂頭目」。

法新社報導，北韓中央通信社簡短報導內容概述14日南韓國會表決的情況，並說「對傀儡、叛亂頭目尹錫悅及其同夥的調查正在進行中」。

路透社報導，在野黨掌控的南韓國會因尹錫悅實施短命戒嚴，於第2次表決中通過對他的彈劾案。

北韓中央通信社11日曾首度針對於3日引發的南韓戒嚴危機進行報導。

北韓中央通信社今天沒有進行太多評論，不過將尹錫悅12日發表挑釁式的電視演說評為「結合謊言和固執的媒體表態」，並且特別提到在南韓國會前要求彈劾尹錫悅的集會。

報導同時強調南韓媒體報導，多名軍方和警方官員遭到停職，以及尹錫悅將遭到調查。

彈劾案14日通過後，南韓代理國防部長金善鎬要求軍方維持準備狀態並且下令指揮官員迅速穩定部隊指揮。（譯者：何宏儒）1131216

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