北韓首次報導南韓戒嚴危機 稱尹錫悅為傀儡
2024/12/11 08:34（12/11 08:49 更新）
（中央社首爾11日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅3日短暫宣布戒嚴引發風波以來，北韓官方媒體今天首度報導南韓境內持續上演的政治動盪。
路透社報導，經過一週的沉默，北韓中央通信社（KCNA）發表一篇文章，描述南韓戒嚴危機引發的「社會動盪」日益加劇。
文中沒有太多評論，主要是刊登一些南韓與國際媒體的報導，聚焦於南韓有超過100萬人參加一連串抗議活動，要求彈劾尹錫悅。
北韓中央通信社說：「傀儡尹錫悅原本就面臨重大執政危機和彈劾，卻又出人意表地宣布戒嚴，並將法西斯獨裁政權的槍對準人民。」
北韓中央通信社說：「 他瘋狂行徑讓人想起幾十年前軍事獨裁時期的政變，這不僅引發南韓反對黨等各界的強烈譴責，也進一步引爆民眾要求彈劾的呼聲。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131211
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