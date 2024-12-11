尹錫悅第2次彈劾通過機率提高 執政黨國民力量5人預告贊成

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國國會預計於當地時間14日下午5時舉行總統尹錫悅彈劾案第2次表決，至今已有5名執政黨議員預告將投贊成票，甚至有傳聞指出，尹錫悅本人比起請辭，更希望被彈劾。

尹錫悅3日深夜宣布緊急戒嚴，後又因國會緊急通過撤銷而解除，短短6小時戒嚴受國際關注，不滿聲浪不分朝野，但對後續處置仍有分歧。

韓國國會7日下午針對總統彈劾案進行第一場表決，執政黨國民力量議員大多數退場拒投，使議案因投票數未達法定人數而不成立。當時除了在野192席外，國民力量僅3人投票。

國民力量拒絕投票打回彈劾案的方式引起民眾及在野不滿。雖然國會本會期已於10日結束，在野黨準備每週召開臨時會持續提出彈劾案，不排除長期抗戰。

但隨著檢警等調查單位對尹錫悅、前國防部長金龍顯及多名軍、警高層加快調查腳步，國民力量黨內開始出現更多支持彈劾的聲音。

除了安哲秀、金睿智在7日表決就已投下贊成票，國民力量所屬議員金相旭、趙慶泰、金宰燮這兩天也陸續表達贊成彈劾。

金宰燮今天舉行記者會說明，他在7日未參與表決是認為這次表決時間太過倉促，「我認為應該給總統一點整理的時間。就算要請辭，也需要一定程序與時間」。

但他指出，尹錫悅持續拒絕請辭，甚至聽說尹錫悅想看看總統發布非常戒嚴是否會被裁定違憲，「期待總統自行下台的主張已經無效」，呼籲黨內統一投下贊成票。

國民力量在上次表決後提出「有序下台」，在避免國政受影響狀況下，協調尹錫悅請辭、補選新總統的時程；提出尹錫悅在明年2或3月請辭、明年4或5月提前舉行總統選舉的方案。

但趙慶泰今天接受媒體訪問時說，尹錫悅似乎希望彈劾案通過後，送到憲法法庭以爭取一絲機會，也就是由憲法法庭宣布這次戒嚴行動究竟是否違憲。另一方面，國民力量黨內親尹派議員表示：「沒有跟總統確認過這件事。」

東亞日報引述金相旭說法獨家報導，國民力量黨內至少11人將投票贊成彈劾尹錫悅。

若彈劾表決通過，考慮到調查單位的速度，尹錫悅可能立即面臨內亂罪嫌調查及憲法法院的彈劾案審判。與前總統朴槿惠遭彈劾下台後才接受調查的狀況相較，更加蠟燭兩頭燒。（編輯：陳妍君）1131211