尹錫悅拒辭職提中國間諜案 北京：堅決反對炒作

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（中央社台北12日電）韓國總統尹錫悅今天發表談話拒絕辭職，並在批評國會杯葛時提到韓國發生疑似中國間諜案。中國外交部下午回應，對相關言論深感意外和不滿，堅決反對炒作莫須有的所謂中國間諜。

綜合韓媒報導，尹錫悅今早發表談話提到，過去一年發生數起疑為中國間諜的案件，6月發現有3名中國人在釜山使用無人機拍攝美軍航空母艦與韓國軍事設施，現行法律對外國人間諜行為並無處罰條款，所以希望修訂刑法間諜罪內容，卻遭在野黨阻撓。

他還提到，中國生產的太陽能設備，正在破壞韓國的森林環境。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部12日下午舉行例行記者會，韓國中央日報記者提問：韓國總統尹錫悅今天發表談話，談到中國公民威脅韓國安全的案例，還說中國生產的太陽能等設備將會破壞韓國的森林，對此中國政府有何看法？

中國外交部發言人毛寧表示，「中方注意到有關情況，對韓方上述言論深感意外和不滿」。

她說，「中方對韓國內政不做評論，但堅決反對韓方將內政問題與涉華因素相關聯，炒作莫須有的所謂中國間諜，抹黑正常的經貿合作，這不利於中韓關係健康穩定發展」。

毛寧還說，中國政府一貫要求在海外的中國公民遵守當地法律法規。「我們注意到韓方提到的有關個案尚未形成結論，中韓相關部門一直保持著溝通，中方再次敦促韓方公正處理涉中國公民案件，及時向中方通報案件處理情況，切實保障涉事中國公民的安全與合法權益。」

她並稱，中國綠色產業的發展是全球市場需求、技術創新和充分競爭的結果，也為應對氣候變化，完善全球環境治理作出了重要貢獻。

在此之前，韓國發生數起疑似中國間諜案例，尹錫悅要求國會修法擴大「間諜法」適用範圍。

據韓聯社11月14日報導，釜山警方當天以涉嫌違反「軍事基地及軍事設施保護法」為由，對三名中國人予以不拘留立案處理。

這三人年齡介於30至49歲之間，正在釜山一國立大學攻讀碩士和博士課程，因去年6月25日使用無人機非法拍攝停靠在釜山海軍作戰司令部的美國海軍羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）核子動力航空母艦而被抓。

警方對三名涉案人的手機和筆記型電腦進行數位取證後發現，除了拍攝航艦之外，三人早在2022年9月起赴釜山作戰基地附近野山進行考察，並拍攝了500多張涉軍事設施的照片，包括駛入釜山海軍作戰司令部的航艦和潛艇等。

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報導指出，警方正在就照片具體用途、涉案人員手機通訊錄，以及是否牽涉中國公安部門等展開調查。據涉案人員的陳述，他們在散步途中出於好奇取出無人機航拍。但事實證明，「他們是有組織地拍攝軍事設施」。

警方已對這3名涉案中國人採取禁止出境措施，並將基於數位取證結果調查具體犯罪原委等。釜山員警廳相關人士表示，由於該案直接牽涉到國安和間諜問題，具體調查進展不宜公開。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1131212